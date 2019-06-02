На Донбассе боевики обстреляли село Веселое, в результате чего ранение получил мирный житель.

В Донецкой области оккупанты обстреляли дома мирных жителей в селе Веселое.

Были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома в переулке Свободном, 49. На нем же были замечены следы горения и воронка диаметром около 15 см. Возле гаража нашли и остатки снаряда.

Мужчина пострадал в результате взрыва, который произошел во дворе его дома. Наблюдатели ОБСЕ утверждают, что во дворе разорвалась ракета противотанкового ракетного комплекса (9М113 Конкурс), выпущенная с западного направления.

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К слову, в оккупированной Горловке Донецкой области в результате взрыва снаряда пострадала 70-летняя женщина и пятилетняя девочка.

Источник: ООС