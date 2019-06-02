Двоих подозреваемых в ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком задержали и допрашивают.

Двоих полицейских, которых подозревают в тяжелом ранении ребенка в Переяслав-Хмельницком, задержали.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, правоохранители во время совершения преступления были не на службе и не имели табельного оружия. Также сообщается, что подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Нацполиции обещают все собранные доказательства и свидетельства передать в Государственное бюро расследований.

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Сейчас ребенка транспортировали в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны, сообщил Князев.

Как сообщалось, в Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик получил ранение в голову. Дома у подозреваемых в совершении преступления полицейских изъято оружие и патроны.