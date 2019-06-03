Владимир Зеленский через 100 дней своего президентства проведет большую пресс-конференцию.

Президент Владимир Зеленский отчитается о первых результатах своей работы на пресс-конференции, которая состоится примерно через 100 дней.

– Вы можете рассчитывать на большую конференцию, когда будет сто дней президентства. Потому что уже будут наработаны какие-то определенные результаты, – рассказала на брифинге пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

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Ранее Юлия Мендель заявила, что во время визита в Брюссель 4 июня Владимир Зеленский подтвердит курс Украины в ЕС и НАТО.