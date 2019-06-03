Курс гривны к доллару в Украине закрепился на две копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Курс доллара в Украине приостановил рост после выходных.

Согласно новому курсу гривны Национального банка Украины, 3 июня один доллар будет стоить 26,8546 грн. Это на две копейки дешевле, чем в пятницу, 31 мая.

На столько же по сравнению с предыдущим рабочим днем ​​подорожал евро – 29,9456грн/евро (31 мая – 29,9199 грн).

Напомним, за последние два рабочих дня гривна потеряла почти 50 копеек относительно курса доллара.

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К слову, эксперты прогнозировали, что в июне курс доллара будет медленно расти. По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, удешевление украинской гривны может быть обусловлено сезонностью, давлением негативной информации или, например, выходом иностранцев с украинского рынка.