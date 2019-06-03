Национальный банк Украины заявил, что причиной снижения курса гривны в мае стали торговая война между США и Китаем и политическая неопределенность в стране.

В НБУ заявили, что причиной падении гривны, которое наблюдалось в конце мая, стали обострение торговых отношений между США и Китаем, а также политическая неопределенность в Украине.

Поскольку экономики Китая и США являются самыми большими в мире, то обострение отношений между этими странами влияет на развивающиеся страны.

– Ключевым событием мая 2019 года стала эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Это существенно повлияло на мировые финансовые и товарные рынки, хотя конъюнктуру последних в значительной степени определяли факторы предложения, – говорится в сообщении.

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В НБУ также прогнозировали, что приостановление сотрудничества с МВФ приведет к тому, что курс гривны снизится и сократятся объемы золотовалютных резервов.

К слову, 3 июня гривна приостановила падение, которое наблюдалось на прошлой неделе.