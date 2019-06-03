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Факты / Украина

Погода в Украине на 3 июня (КАРТА)

Сегодня по всей территории Украины, кроме северных областей, пройдут дожди с грозами.

Погода

3 июня ночью в восточных и южных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами кратковременные дожди, грозы.

В отдельных районах юга и востока град и шквалы 15-20 м/сек.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 3 июня

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в южной части 17-22°; днем 25-30°, на Прикарпатье 19-24°.

В Киеве солнечно и без осадков. Температура воздуха 27-29°.

К слову, ранее мы писали, каким будет лето 2019.

Источник: Укргидрометцентр

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