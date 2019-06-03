В связи с тем, что 5-летний мальчик после ранения полицейскими умер, дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

После смерти 5-летнего мальчика в больнице Киевская областная прокуратура изменила подозрение с переквалификацией совершенного полицейскими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Завтра в 9.00 в Голосеевском райсуде подозрения будут вручены двум полицейським. Им изберут меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

– Сегодня же подписал письмо на имя министра ВС с требованием снять ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции, – написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

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Напомним, что 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое патрульных ранили 5-летнего ребенка, а сегодня он умер в столичной больнице. Мальчик так и не пришел в сознание, после перенесенной операции.

Источник: Юрий Луценко