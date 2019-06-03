PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Вакарчук назвал две причины, почему нельзя менять формат переговоров с Россией

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук уверен, что формат переговоров с Россией менять не стоит.

Вакарчук назвал две причины, почему нельзя менять формат переговоров с Россией

Вакарчук в эфире Свободы слова высказался против изменения формата переговоров с Россией.

– Я считаю, что разговаривать нужно всегда, разговоры, обмен позициями нужен, потому что без этого ничего не сдвинется  с места. Но дипломатические переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате. Мы не можем вдруг отбросить все усилия, которые проводила Франция и Германия и сказать, что это все не работает, давайте начинать сначала. Это опасная ловушка, в которую Украину пытаются втянуть.

Я не советую это делать. Обмен позициями – да, телефонные разговоры – да, но изменение официального переговорного формата – нет, – заявил Вакарчук.

По мнению лидера партии Голос, нормандский и минский форматы важны по двум причинам. Во-первых, они позволяют вести открытые переговоры, во-вторых, к ним привязаны санкции против РФ.

– Россия только и ждет, что Украина выйдет из этого процесса и санкции будут отменены, а санкции являются важным фактором давления на Россию, – говорит он.

Читайте: Партия Голос: кто входит в команду Вакарчука

К слову, Вакарчук заявил в эфире Свободы слова, что войну в Донбассе невозможно закончить за один день.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

У Украины появился шанс на переговорах в Минске – Гордон
Войну на Донбассе невозможно закончить за один день – Вакарчук
Кучма возвращается в ТКГ: почему и каков его вклад в Минский процесс
Переговоры в Минске: Кучма объяснил, почему вернулся
Зеленский про Минск 5 июня: Территорией торговать никто не собирается
Кучма возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
Переговоры в Минске: Климкин анонсировал дату и новую команду
Святослав Вакарчук – лидер партии Голос
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка