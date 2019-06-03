Лидер партии Голос Святослав Вакарчук уверен, что формат переговоров с Россией менять не стоит.

Вакарчук в эфире Свободы слова высказался против изменения формата переговоров с Россией.

– Я считаю, что разговаривать нужно всегда, разговоры, обмен позициями нужен, потому что без этого ничего не сдвинется с места. Но дипломатические переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате. Мы не можем вдруг отбросить все усилия, которые проводила Франция и Германия и сказать, что это все не работает, давайте начинать сначала. Это опасная ловушка, в которую Украину пытаются втянуть. Я не советую это делать. Обмен позициями – да, телефонные разговоры – да, но изменение официального переговорного формата – нет, – заявил Вакарчук.

По мнению лидера партии Голос, нормандский и минский форматы важны по двум причинам. Во-первых, они позволяют вести открытые переговоры, во-вторых, к ним привязаны санкции против РФ.

– Россия только и ждет, что Украина выйдет из этого процесса и санкции будут отменены, а санкции являются важным фактором давления на Россию, – говорит он.

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К слову, Вакарчук заявил в эфире Свободы слова, что войну в Донбассе невозможно закончить за один день.