Лидер партии Голос Святослав Вакарчук в эфире Свободы слова заявил, что войну в Донбассе невозможно закончить за один день.

Святослав Вакарчук уверен, что войну на Донбассе не закончить за один день.

– Тот политик, который скажет, что знает, как закончить войну за один день или врет, или лукавит, поскольку ключ от мира находится в одних руках, он находится в Кремле. Они за один день могут своим решением деоккупировать нашу территорию, дать контроль над границей, если только они захотят. Но поскольку такой политической воли нет – то все, что нам остается делать, это становиться сильнее с каждым днем, – заявил политик в эфире Свободы слова.

А минский и нормандский форматы, по мнению лидера партии Голос, были созданы, чтобы Украина выиграла время.

– Это время нам нужно для того, чтобы мы стали сильнее, чтобы армия стала сильнее, чтобы страна внутри стала успешнее. Поэтому я считаю, что миссия этих форматов является не в окончании войны, а в том, что это дает нам шанс выиграть время, – добавил он.

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К слову, ранее ми писали, кто входит в партию Голос, лидером которой является Святослав Вакарчук.