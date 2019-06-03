PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Войну на Донбассе невозможно закончить за один день – Вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук в эфире Свободы слова заявил, что войну в Донбассе невозможно закончить за один день.

Войну на Донбассе невозможно закончить за один день – Вакарчук

Святослав Вакарчук уверен, что войну на Донбассе не закончить за один день.

– Тот политик, который скажет, что знает, как закончить войну за один день или врет, или лукавит, поскольку ключ от мира находится в одних руках, он находится в Кремле. Они за один день могут своим решением деоккупировать нашу территорию, дать контроль над границей, если только они захотят.

Но поскольку такой политической воли нет – то все, что нам остается делать, это становиться сильнее с каждым днем, – заявил политик в эфире Свободы слова.

А минский и нормандский форматы, по мнению лидера партии Голос, были созданы, чтобы Украина выиграла время.

– Это время нам нужно для того, чтобы мы стали сильнее, чтобы армия стала сильнее, чтобы страна внутри стала успешнее. Поэтому я считаю, что миссия этих форматов является не в окончании войны, а в том, что это дает нам шанс выиграть время, – добавил он.

Читайте: Святослав Вакарчук – лидер партии Голос

К слову, ранее ми писали, кто входит в партию Голос, лидером которой является Святослав Вакарчук.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вакарчук назвал две причины, почему нельзя менять формат переговоров с Россией
Святослав Вакарчук – лидер партии Голос
Партия Голос: кто входит в команду Вакарчука
Возможно ли объединение Голоса с другими партиями – заявление Вакарчука
Вакарчук представил новых членов партии Голос
Вижу персональное задание: Вакарчук рассказал, зачем идет в Раду
Это не новая политика! Вакарчук о референдуме по мирному договору с РФ
Вакарчук готов сформировать Кабмин и выдвинуть кандидатуру премьера
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка