Состояние 5-летнего мальчика, которого ранили, когда он гулял около дома в Переяславе-Хмельницком, стабильно тяжелое.

В прокуратуре Киевской области сообщили, что двум патрульным Переяслав-Хмельницкого Киевской области сообщено о подозрение в ранении 5-летнего мальчика.

– Врачи говорят, что травма не совместимая с жизнью, но мы надеемся, что он выкарабкается, – верит бабушка раненого.

2 июня в Переяславе к родным мальчика приходили родственники стрелявших полицейских.

– Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля побила все черепную коробку и застряла в мозгу. Ее не могут вытащить и она, вероятно, там так и останется, – отметила женщина.

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– Приходили мать и сестра одного из них и говорили, что они его не оправдывают. Они передали 10 тыс. грн помощи, сочувствовали, но номера они не брали и нам не звонили.

Жена или сестра другого тоже приходила и 6 тыс. перечислила. Часто люди защищают виновных, но в нашем случае. Никто их не оправдывает, – рассказала бабушка Александра Тлявова.