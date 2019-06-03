Состояние 5-летнего мальчика, которого ранили, когда он гулял около дома в Переяславе-Хмельницком, стабильно тяжелое.
В прокуратуре Киевской области сообщили, что двум патрульным Переяслав-Хмельницкого Киевской области сообщено о подозрение в ранении 5-летнего мальчика.
– Врачи говорят, что травма не совместимая с жизнью, но мы надеемся, что он выкарабкается, – верит бабушка раненого.
2 июня в Переяславе к родным мальчика приходили родственники стрелявших полицейских.
– Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля побила все черепную коробку и застряла в мозгу. Ее не могут вытащить и она, вероятно, там так и останется, – отметила женщина.
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– Приходили мать и сестра одного из них и говорили, что они его не оправдывают. Они передали 10 тыс. грн помощи, сочувствовали, но номера они не брали и нам не звонили.
Жена или сестра другого тоже приходила и 6 тыс. перечислила. Часто люди защищают виновных, но в нашем случае. Никто их не оправдывает, – рассказала бабушка Александра Тлявова.
Напомним, что 1 июня в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области пятилетний мальчик получил ранение в голову в результате случайного выстрела.