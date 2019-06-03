PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КСУ

Федор Вениславский назначен представителем президента в Конституционном суде Украины.

Федір Веніславський

Президент Владимир Зеленский 3 июня подписал указ №351/2019, которым назначил Федора Вениславского своим представителем в КСУ.

Федору Вениславскому 50 лет. Он является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационный палату. Баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Читайте: Экс-журналистка Фактов стала пресс-секретарем Зеленского

Напомним, Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника главного следственного управления СБУ.

Фото: Федір Веніславський

Источник: Администрация Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Подтвердит курс в ЕС и НАТО – Мендель о поездке Зеленского в Брюссель
Зеленский впервые встретится с Дудой – дата
О чем будет говорить Зеленский во время визита в Брюссель
Что известно о пресс-секретаре Зеленского Юлию Мендель
Зеленский про Минск 5 июня: Территорией торговать никто не собирается
Кучма возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
Зеленский требует от Баканова отчета через две недели работы
Экс-журналистка Фактов стала пресс-секретарем Зеленского
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка