Во время визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Встреча президентов Украины и Польши – Владимира Зеленского и Анджея Дуды – состоится 4 июня в Брюсселе в резиденции постоянного представителя Польши при ЕС.

– Это будет первая встреча президентов Польши и Украины в новой персональной конфигурации… Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины, – рассказал на брифинге председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерский.

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Ранее Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Фото: Andrzej Duda