В Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летнего мальчика мог застрелить другой ребенок, сын одного из фигурантов уголовного дела.

Смерть 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком могла наступить в результате выстрела другого ребенка, который является сыном одного из полицейских. Якобы отец давал своему сыну оружие для стрельбы.

– Собственник помещения имел при себе оружие. Это было его оружие. Ребенок также пользовался оружием и стрелял, – сообщил адвокат семьи погибшего 5-летнего Кирилла Александр Щербина.

Также рассматривается версия, что на месте преступления могло быть больше, чем двое подозреваемых.

– Были изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не найдено. Из показаний свидетелей следует, что оружие было и из него стреляли. Более того, это оружие во время проведения обыска куда-то пропало, хотя оно находилось на крыльце дома, – говорит адвокат.

Адвокат также предполагает, что защита обвиняемых подаст апелляцию на решение суда об аресте Ивана Приходько и сержанта Владимира Петровца. Щербина утверждает, что готовится гражданский иск, однако сумма компенсации и с кем именно будет судиться семья погибшего, пока неизвестно.

Читайте: За убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком полицейским грозит пожизненное

Напомним, что ранение 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком стало фатальным, 3 июня мальчик скончался в больнице. 4 июня Голосеевский районный суд Киева на два месяца взял под стражу полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца, которые подозреваются в убийстве ребенка.