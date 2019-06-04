Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и и. о. главы СБУ Иван Баканов получил звание лейтенанта

Военное звание лейтенанта в.и.о. главы СБУ получил несколько дней назад. Это сделано для того, чтобы Руслан Баканов получил возможность быть назначенным на должность первого заместителя председателя Службы безопасности.

Баканов не служил и не состоял на военном учете.

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Напомним, руководителя предвыборного штаба Владимира Зеленского Ивана Баканова назначили первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.