Компания Facebook назначила Екатерину Крук менеджером из публичной политики по Украине (public policy manager for Ukraine) с расположением в Варшаве.

Екатерина Крук сообщила, что Facebook официально с 27 мая назначил ее менеджером из публичной политики по Украине.

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в Facebook подтвердил назначение Крук.

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По его словам, Екатерина Крук – известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер конференций по дезинформации, которые проходили в последние годы, принципиальный и честный человек.

– Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится, – отметил Золотухин.

О планах Facebook назначить менеджера публичной политики по Украине стало известно в октябре 2018 года.

Источник: Kateryna Kruk

Фото: Kateryna Kruk