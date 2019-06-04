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Факты / Украина

Когда выпускной и последний звонок 2019 в школах Украины

Когда украинские школьники будут праздновать последний звонок и выпускной 2019 – читайте в материале.

Когда выпускной и последний звонок 2019 в школах Украины

В 2019 году во всех школах Украины последний звонок пройдет в пятницу, 24 мая. В этот день ученики уйдут на летние каникулы и возвратятся в школу уже 1 сентября.

Выпускной в 2019 году могут проводить с 24 мая по 22 июня. Учебное заведение имеет право самостоятельно выбирать дату.

По традиции, на праздник последнего звонка девушки надевают школьную форму, реже – белую блузку с темной юбкой. Юноши в этот день надевают костюмы.

Долгое время также была распространена школьная форма образца советского периода с белым фартуком. В последнее время она стала вытесняться формой более современного образца, например, вышиванкой.

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Праздничный вечер выпускного – это церемония, связанная с окончанием учебного заведения. На официальной части выпускникам вручают аттестаты или дипломы. В основе торжественной части – развлекательная программа.

Ранее Факты ICTV писали, как выбрать платье на выпускной 2019.

Фото: Dreamstime

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