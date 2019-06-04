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Факты / Украина

Погода в Украине на 4 июня (КАРТА)

Сегодня на территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы.

Погода

4 июня осадки обойдут только северные и большинство западных областей ночью.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных и южных областях возможны шквалы до 15-20 м/с и град.

Ночью столбики термометров покажут 13-18° выше нуля, днем температура поднимется до 24-29° тепла. В западных областях не так жарко – 21-26°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 4 июня

В Киеве днем пройдут дожди.

Температура ночью будет колебаться в пределах 15-17° тепла, днем – 26-28°.

К слову, Факты ICTV писали, какой будет погода в июне 2019 года.

Источник: Укргидрометцентр

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