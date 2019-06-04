В Переяслове-Хмельницком Киевской области трагически погиб 5-летний ребенок. Что случилось, что известно о фигурантах уголовного дела Владимире Петровце и Иване Приходько, а также что грозит подозреваемым.
Смерть 5-летнего ребенка под Киевом всколыхнуло общественность. Что произошло и что грозит подозреваемым – далее в материале.
Что случилось
31 мая в Переяслове-Хмельницком Киевской области 5-летний ребенок получил полевое ранение в голову.
– Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля побила все черепную коробку и застряла в мозгу. Ее не могут вытащить и она, вероятно, там так и останется, – рассказывала бабушка раненного мальчика.
Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание. Травма оказалась не совместимой с жизнью.
Кто стрелял
Когда маленького Кирилла настигла фатальная пуля, он беззаботно играл во дворе дома. Но кто же стрелял? По мнению следствия, ранили ребенка полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько. Они являются сотрудниками патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области. Во время происшествия подозреваемые не были при исполнении служебных обязанностей, они отдыхали и употребляли алкоголь.
– В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Вследствие осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские, – сообщили в прокуратуре Киевской области.
Есть версия, что стрелять мог сын одного из подозреваемых.
– Собственник помещения имел при себе оружие. Это было его оружие. Ребенок также пользовался оружием и стрелял, – сообщил адвокат семьи погибшего 5-летнего Кирилла Александр Щербина.
Также рассматривается версия, что на месте преступления могло быть больше, чем двое подозреваемых.
Что известно о подозреваемых
Ни у Владимира Петровца, ни у Ивана Приходько нет специального образования. Петровец – водитель-пасечник, Приходько – слесарь, окончивший, кроме технического ВУЗа, еще и Переяслав-Хмельницкий педагогический университет имени Сковороды.
Владимир Петровец.
Приходько часто менял специализацию, сначала работал в ГАИ, потом водителем, позже стал командиром отделения взвода в 5 роты киевской полиции. Но в 2016 году был уволен из полиции за несоответствие.
Петровец в правоохранительных органах проработал 20 лет. За это время успел поработать инспектором ГАИ, сотрудником спецподразделения и даже командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве.
Иван Приходько
К слову, обоих полицейских связывают родственные связи. Один из них женат на сестре другого.
Что грозит полицейским
После смерти ребенка в больнице, дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Полицейским грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишения свободы.
– В совокупности статей, по которым осуществлено уголовное преступление, лицам могут инкриминировать 10 лет за решеткой. Но при условии правильной правовой оценки действиям сотрудников полиции. Если она будет предоставлена неправильно, то они смогут получить условный срок наказания, – говорит адвокат Сергей Костыра.
Сейчас оба подозреваемых находятся под арестом, куда их 4 июня отправили решением Голосеевского районного суда Киева. Там они пробудут 60 суток, права внесения залога они не имеют.
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К слову, в связи с гибелью 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком начальник Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку. Также от исполнения служебных обязанностей были отстранены руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины, решается вопрос об их дальнейшем пребывании в органах полиции.
А 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей Кирилла Тлявова и выразили свои соболезнования.