В Переяслове-Хмельницком Киевской области трагически погиб 5-летний ребенок. Что случилось, что известно о фигурантах уголовного дела Владимире Петровце и Иване Приходько, а также что грозит подозреваемым.

Смерть 5-летнего ребенка под Киевом всколыхнуло общественность. Что произошло и что грозит подозреваемым – далее в материале.

Что случилось

31 мая в Переяслове-Хмельницком Киевской области 5-летний ребенок получил полевое ранение в голову.

– Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля побила все черепную коробку и застряла в мозгу. Ее не могут вытащить и она, вероятно, там так и останется, – рассказывала бабушка раненного мальчика.

Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание. Травма оказалась не совместимой с жизнью.

Кто стрелял

Когда маленького Кирилла настигла фатальная пуля, он беззаботно играл во дворе дома. Но кто же стрелял? По мнению следствия, ранили ребенка полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько. Они являются сотрудниками патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области. Во время происшествия подозреваемые не были при исполнении служебных обязанностей, они отдыхали и употребляли алкоголь.

– В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Вследствие осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские, – сообщили в прокуратуре Киевской области.

Есть версия, что стрелять мог сын одного из подозреваемых.

– Собственник помещения имел при себе оружие. Это было его оружие. Ребенок также пользовался оружием и стрелял, – сообщил адвокат семьи погибшего 5-летнего Кирилла Александр Щербина.

Также рассматривается версия, что на месте преступления могло быть больше, чем двое подозреваемых.

Что известно о подозреваемых

Ни у Владимира Петровца, ни у Ивана Приходько нет специального образования. Петровец – водитель-пасечник, Приходько – слесарь, окончивший, кроме технического ВУЗа, еще и Переяслав-Хмельницкий педагогический университет имени Сковороды.

Владимир Петровец.

Приходько часто менял специализацию, сначала работал в ГАИ, потом водителем, позже стал командиром отделения взвода в 5 роты киевской полиции. Но в 2016 году был уволен из полиции за несоответствие.

Петровец в правоохранительных органах проработал 20 лет. За это время успел поработать инспектором ГАИ, сотрудником спецподразделения и даже командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве.

Иван Приходько

К слову, обоих полицейских связывают родственные связи. Один из них женат на сестре другого.

Что грозит полицейским

После смерти ребенка в больнице, дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Полицейским грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишения свободы.

– В совокупности статей, по которым осуществлено уголовное преступление, лицам могут инкриминировать 10 лет за решеткой. Но при условии правильной правовой оценки действиям сотрудников полиции. Если она будет предоставлена ​​неправильно, то они смогут получить условный срок наказания, – говорит адвокат Сергей Костыра.

Сейчас оба подозреваемых находятся под арестом, куда их 4 июня отправили решением Голосеевского районного суда Киева. Там они пробудут 60 суток, права внесения залога они не имеют.

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К слову, в связи с гибелью 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком начальник Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку. Также от исполнения служебных обязанностей были отстранены руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины, решается вопрос об их дальнейшем пребывании в органах полиции.

А 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей Кирилла Тлявова и выразили свои соболезнования.