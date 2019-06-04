Полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, которые подозреваются в смерти 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком сейчас находятся под стражей. Что известно о фигурантах дела – далее в материале.

Полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, которые подозреваются в смерти 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, сегодня предстали перед Голосеевским районным судом Киева. Им избрали меру пресечения в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога. Подозреваемым, согласно инкриминируемой статье 115 УК Украины (п. 2, 12 ч. 2) грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишения свободы.

Иван Приходько

Иван Приходько – лейтенант водной патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Ему 31 год.

По профессии он – слесарь. В 2007 году он окончил Киевский индустриальный техникум. Однако по специальности не работал, сразу после возвращения с армии, стал работать в ГАИ.

В 2010 году он работал водителем в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. Однако, уже через год, в 2011 году, снова переходит на службу инспектора ГАИ.

В 2015 году Приходько стал командиром отделения взвода в 5 роты киевской полиции. Но в 2016 году был уволен из полиции за несоответствие. Однако, на следующий день был восстановлен в должности по решению Окружного админсуда Киева. Тогда Приходько вернулся работать патрульным в Киевскую область.

В 2017 году окончил Переяслав-Хмельницкий педагогический университет имени Сковороды.

Последний год Приходько работал патрульным в Киевской области.

Владимире Петровец

Владимир Петровец – старший сержант группы реагирования Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Там 42-летний правоохранитель работал последний год.

По специальности Петровец – водитель-пасечник, другого образования у него нет.

В правоохранительных органах мужчина работает около 20 лет. За это время были и серьезные должности и даже увольнения.

В 1999 году он стал инспектором ГАИ. А в 2005-2006 годах работал в спецподразделении Кобра, которое зимой 2008 года было расформировано и Петровец был вынужден вернутся в дорожный патруль.

Во время реформы МВД в 2015 году был уволен из правоохранительных органов. Однако, уже вскоре его назначили командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве.

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Напомним, что 31 мая Иван Приходько и Владимир Петровц ранили 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком. 3 июня мальчик умер в больнице.