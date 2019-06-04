Министерство здравоохранения обязали заключить контракт с переизбранным руководителем Института сердца Борисом Тодуровым.

Окружной административный суд Киева обязал Министерство здравоохранения заключить контракт с руководителем Института сердца Борисом Тодуровым.

В декабре 2018 года прошли выборы генерального директора Института сердца, на которых победил Тодуров.

На момент подачи иска, в марте 2019 года, Минздрав не заключил с ним контракт, из-за чего Тодуров обратился в суд.

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Во время заседания суда представитель Минздрава рассказал, что 1 марта 2019 года Тодуров приходил в кабинет государственного секретаря министерства, чтобы подписать контракт и чтобы более детально с ним ознакомиться, взял один экземпляр себе.

После этого он вышел из помещения Минздрава и не вернулся.

В суде отметили, что материалы дела не содержат достаточных доказательств выполнения Минздравом требований закона относительно соблюдения сроков заключения контракта с Тодуровым.

В связи с этим суд удовлетворил иск руководителя Института сердца и обязал Минздрав подписать с ним контракт.

Напомним, перед выборами Тодуров рассказал о том, что неизвестные напали на сотрудников учреждения во время рабочего совещания.

Источник: LIGA.net

Фото: Борис Тодуров