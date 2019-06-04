Чехия вдвое увеличила количество разрешений на работу для украинцев.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петрштчек заявил, что правительство страны увеличило квоты на трудоустройство украинцев до 40 тыс. человек.

Ранее количество разрешений на работу украинским работникам в год составляло 19,6 тыс.

На заседании правительства Чехии 3 июня также был принят особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

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По информации Министерства труда Чехии, по состоянию на конец 2018 года в стране работали более 121 тыс. украинцев.

К слову, в 2018 году частные денежные переводы в Украину увеличились до $10,888 млрд.

Источник: Radio Praha