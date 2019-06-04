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Факты / Украина

В Чехии увеличили квоту для работников из Украины

Чехия вдвое увеличила количество разрешений на работу для украинцев.

Робота

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петрштчек заявил, что правительство страны увеличило квоты на трудоустройство украинцев до 40 тыс. человек.

Ранее количество разрешений на работу украинским работникам в год составляло 19,6 тыс.

На заседании правительства Чехии 3 июня также был принят особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

Читайте: Работа в Чехии: на какие вакансии увеличат квоты для украинцев

По информации Министерства труда Чехии, по состоянию на конец 2018 года в стране работали более 121 тыс. украинцев.

К слову, в 2018 году частные денежные переводы в Украину увеличились до $10,888 млрд.

Источник: Radio Praha

Фото: Dreamstime

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