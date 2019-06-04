В разных городах Украины началась акция Безнаказанность убивает. Люди требуют наказать виновных в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

В Переяславе-Хмельницком под зданием местной полиции началась акция Безнаказанность убивает. Люди вышли на улицу с требованием наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейского.

Активисты запускают феерверки и жгут дымовые шашки.





























В Переяславе-Хмельницком участок полиции в дыму, протесты в Харькове и Киеве / 7 фотографий

Перед началом акции правоохранители усилили охрану отделения полиции.

В Харькове около ста человек вышли на одноименный пикет под здание Главного управления Нацполиции в Харьковской области. Люди взяли с собой плакаты “Я не хочу быть следующим”, “Сказал, нарушил, пошел”, “Кто следующий?”.

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Также в руках некоторые активисты держат детские игрушки.













В Переяславе-Хмельницком участок полиции в дыму, протесты в Харькове и Киеве / 3 фотографии

В Киеве под здание Министерства внутренних дел также пришли недовольные люди. Активисты палят дымовые шашки.

Об этом сообщил народный депутат Егор Соболев в Facebook.









В Переяславе-Хмельницком участок полиции в дыму, протесты в Харькове и Киеве / 2 фотографии

Как сообщалось, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.

В убийстве подозреваются двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец.

Фото: MediaPORT