Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.
Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заверил, что Украина готова к переговорам с РФ.
– Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества. Это цель всех наших реформ, – сказал президент.
Зеленский добавил, что речь идет о повышении уровня жизни обычного украинском, искоренении коррупции, а также модернизации всего государства.
– Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны, в первую очередь защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах, – заявил он.
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Как сообщалось, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит делегацию в Минске на заседании 5 июня.