Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.

Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заверил, что Украина готова к переговорам с РФ.

– Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества. Это цель всех наших реформ, – сказал президент.

Зеленский добавил, что речь идет о повышении уровня жизни обычного украинском, искоренении коррупции, а также модернизации всего государства.

– Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны, в первую очередь защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах, – заявил он.

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Как сообщалось, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит делегацию в Минске на заседании 5 июня.