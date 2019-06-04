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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрзализныця предложила новый проект модели ценообразования на грузовые перевозки

Эта инициатива появилась в рамках работы над подписанием меморандума о сотрудничестве между Укрзализныцей и бизнесом.

Укрзализныця предложила новый проект модели ценообразования на грузовые перевозки

Проект нового тарифного сборника является одним из пунктов меморандума.

– Работа над созданием меморандума между Укрзализныцей и грузоотправителями продолжается. Железная дорога уже пошла на выполнение одного из пунктов меморандума, готова отказаться от устаревшего советского тарифообразования на грузовые перевозки и обнародовала концепцию нового тарифного сборника, – говорится в сообщении.

Разработка меморандума проходит на базе Государственной регуляторной службы. По словам ее председателя Ксении Ляпиной, новую модель ценообразования тарифов на грузовые перевозки возможно разработать и принять в течение года.

– Если мы включимся все вместе, все стейкхолдеры и все будут заинтересованы включать свои ресурсы, то я думаю, что это можно сделать за год.

Кроме того, мы будем привлекать новые институты, такие как Институт Гейтса, который занимается макроэкономическим прогнозированием для того, чтобы мы поняли влияние на все отрасли экономики, – заявила Ляпина.

По словам председателя объединения Укрметаллургпром Александра Каленкова, вопрос тарифов чрезвычайно важен для украинской экономики, поскольку влияет на экспортные возможности страны.

– Укрзализныця сейчас может использовать эту возможность для того, чтобы сделать качественный рывок в улучшении своей эффективности и в трансформации системы тарифообразования, так как тарифы касаются всех.

Они отражаются на всех видах экономической деятельности. В первую очередь, на стоимости грузов, которые ввозятся, тарифы влияют на конкурентоспособность украинских товаров и, соответственно, на то, сколько мы можем этих товаров продать на экспорт, – заявил Каленков.

Напомним, Укрзализныця планирует создать “совет грузоотправителей” для организации прозрачного диалога с рынком.

Источник: 5 канал 

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