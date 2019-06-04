Глава штаба партии Сила и честь Дмитрий Гордон считает, что у Украины появился шанс на минских переговорах.

Дмитрий Гордон в эфире Свободы слова заявил, что у Украины появился шанс на минских переговорах:

– Я думаю, что сейчас у нас появился шанс. Он в том, чтобы обменять военнопленных, сделать какие-то гуманитарные поступки, впрочем я уверен, что сдвигов не будет. Поскольку эти переговоры с Россией, кто бы их не вел, или президент Зеленский, или Леонид Кучма, или кто-то другой, они приведут ни к чему.

Кроме того, Гордон высказался на счет возврата Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу:

– Минская процесс – мертв. И то, что Леонид Кучма решил взять на себя эту ношу, опять согласился возглавить украинскую делегацию – это подвиг.

Я ему много раз говорил, не может такая фигура, как вы, общаться с бандитами, поскольку ему приходится общаться с людьми, которые не равны ему по интеллекту, по рангу. Он на это идет ради Украины.

На переговорах Украины с Россией, по мнению Гордона будет происходить следующее:

– Путин скажет, забирайте Донбасс, выбирайте там депутатов, пусть в Киев едут заседают в Совете, чтобы здесь еще подстрекать всех в рамках гибридной войны. Крым мы не отдаем и пусть Запад снимает санкции. Другого не будет. Если Путин скажет, забирайте и Крым – это политическое харакири, он этого не сделает никогда. Есть два выхода – может развалиться Россия, или Путин уйдет.

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К слову, Святослав Вакарчук в эфире Свободы слова назвал две причины, почему нельзя менять формат переговоров с Россией.