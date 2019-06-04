Лидер партии Голос Святослав Вакарчук уверен, что нужно разработать законопроект, который будет регулировать все отношения с Россией как со страной-агрессором.

Святослав Вакарчук в эфире Свободы слова на ICTV высказал идею формирования политики Украины по отношению к России.

– Я призываю и президента, и его команду, и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной-агрессором, – говорит он.

По его мнению, это должна быть целостная политика Украины, без двойных стандартов.

– У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем: торговать можно или нет (с РФ. – Ред.), ездить на концерты можно или нет, надо или не надо – и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов, – подчеркнул Вакарчук.

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К слову, Вакарчук заявил в эфире Свободы слова, что войну в Донбассе невозможно закончить за один день.