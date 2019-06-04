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Факты / Украина / Общество

Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: Аваков встретился с семьей погибшего

Арсен Аваков и Сергей Князев встретились с мамой Татьяной Алексеевной Кирилла Тлявова и бабушкой Александрой Николаевной. Чиновники выразили соболезнования семье погибшего.

Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: Аваков встретился с семьей погибшего

Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей Кирилла Тлявова и выразили свои соболезнования.

Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова, правоохранители пообещали помочь.

Сергей Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.

– Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание, – подчеркнул Арсен Аваков.

Глава НПУ Сергей Князев сообщил, что сотрудниками управления НПУ в Киевской области принято решение перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.

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Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: Аваков встретился с семьей погибшего / 3 фотографии

Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребения погибшего мальчика.

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Смерть 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком: кто такие Петровец и Приходько

Напомним, что 31 мая Иван Приходько и Владимир Петровц ранили 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком. 3 июня мальчик умер в больнице.

Источник: МВД

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