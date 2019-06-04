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Факты / Украина / Политика

Зеленский в Брюсселе: Будущее Украины в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский задекларировал неизменность курса Украины в ЕС и НАТО во время своего визита в Брюссель.

Зеленский в Брюсселе: Будущее Украины в ЕС и НАТО

Украина не изменит стратегического курса на членство в ЕС и НАТО.

Об этом в Брюсселе заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинский лидер напомнил, что этот внешнеполитический приоритет закреплен в Конституции Украины.

Также Зеленский заявил, что Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО в Киев в июле текущего года.

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Столтенберг со своей стороны поприветствовал стремление Зеленского установить мир на Донбассе.

Напомним, Зеленский заявил, что никто не будет торговать территорией Украины во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

Источник: УНИАН

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