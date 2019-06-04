Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон. Чего ожидают от встречи президенты США и Украины?

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, возможно, встретятся после саммита G20.

– Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20 28-29 июня, – считает Борис Тизенгаузен, которого представили как внештатного советника Зеленского.

По его мнению, то, что Белый дом первым пригласил президента Украины в Вашингтон, уже говорит об определенном кредите доверия.

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Тизенгаузен отметил, что Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Трампа.

– У Дональда Трампа достаточно высокие шансы переизбраться на следующий срок. Если Зеленский не пойдет по пути большинства наших чиновников, которые, не дождавшись результатов выборов, уже выражают симпатии тому или иному кандидату, если он сделает ставку и угадает нового президента и не будет делать резких движений, у него все получится, – подытожил Тизенгаузен.

В то же время в АП называют фейком информацию, распространенную Борисом Тизенгаузеном о дате встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Более того, он не является его советником.

– Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой, – говорится в сообщении.

На самом деле Борис Тизенгаузен является политологом, экспертом по управлению репутацией.

Напомним, Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом США, но дата пока не названа.