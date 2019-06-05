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Факты / Украина / Бизнес и финансы

28 грн за доллар: Кабмин допускает снижение курса до конца года

До конца 2019 года курс валют может составить 28 грн за доллар.

28 грн за доллар: Кабмин допускает снижение курса до конца года

Утвержденная Кабмином Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы предполагает снижение курса до конца 2019 года до 28 грн за доллар.

Отмечается, что курс гривны на конец 2020 года ожидается на уровне 29,4 грн/долл., в 2021 году – 30,5 грн/долл., в 2022 году – 30,7 грн/долл.

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Среднегодовой курс будет составлять 27,4 грн/долл. в 2019 году, 28,2 грн/долл. в 2020 году, 29,4 грн/долл. в 2021 году и 30,0 грн/долл. в 2022 году.

Рост реального ВВП – 2,8%, 3,3%, 3,8% и 4,1%, соответственно.

Дефицит бюджета – 2,23%, 2,09%, 1,88% и 1,70%, соответственно.

Поступления от приватизации оцениваются в 17,1 млрд грн, 5 млрд грн, 6 млрд грн и 6 млрд грн, соответственно.

Напомним, в июле-августе 2019 стоит ожидать подорожания валюты.

Источник: Кабмин

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