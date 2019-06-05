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Факты / Украина

Авто ВСУ подбили управляемой ракетой: как погибли двое военных

В штабе Операции объединенных сил рассказали, как погибли на Донбассе двое из трех украинских военных.

ГАЗ-66

Вблизи Новоселовки Второй 4 июня оккупанты обстреляли автомобиль ГАЗ-66 ВСУ, который возил продукты питания для бойцов.

– В результате попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский защитник, которому была оказана помощь и организована эвакуация в военный мобильный госпиталь, – сообщает штаб ООС.

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Напомним, за сутки оккупанты 16 раз открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских военных погибли, еще трое ранены.

Источник: ООС

Фотоmil.in.ua

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