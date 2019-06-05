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Больше 27 гривен: курс доллара резко вырос

Курс доллара в Украине вырос за день еще на 25 копеек.

Больше 27 гривен: курс доллара резко вырос

Курс гривны в Украине упал ниже 27 за доллар. Согласно новому курсу Национального банка Украины, 5 июля гривна подешевела еще на 25 копеек (27,20 грн/доллар) по сравнению с предыдущим днем (26,95 грн/доллар во вторник, 4 июня).

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,59 гривны (на 4 июня – 30,14 гривны).

Читайте: Изменения с июня 2019: подготовка к выборам, цена газа и курс доллара

Напомним, в последнюю неделю мая гривна ослабела на 50 копеек.

К слову, эксперты прогнозировали, что в июне курс доллара будет медленно расти.

Фото: Dreamstime

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