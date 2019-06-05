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Факты / Украина / Политика

Генштаб на заседании ТГК представит генерал-майор Богдан Бондарь

Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ в подгруппе по безопасности будет представлять заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

Генштаб на заседании ТГК представит генерал-майор Богдан Бондарь

Президент Владимир Зеленский принял решение, что генеральный штаб ВСУ на встрече трехстороннего контактной группы (ТКГ) в подгруппе по безопасности будут представлены заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем.

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В АП отмечают, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не ко времени.

– Руслан Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит делегацию в Минске на заседании 5 июня.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Источник: Администрация Президента

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