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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин обяжет снизить тарифы на газ для населения в июне и июле

Кабмин готовит постановление, которым обяжет Нафтогаз снизить цену на газ для населения.

Кабмин обяжет снизить тарифы на газ для населения в июне и июле

Газ для населения в июне должен стоить около 8 тыс. грн, а в июле – 7,7 тыс. грн за тысячу кубометров, заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что Нафтогаз установил на июнь цены на газ, превышающие рыночные.

– Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст Нафтогазу злоупотреблять своим монопольным положением… Газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле – 7,7 тыс. грн, а не 8,8 тыс. грн, – отметил глава правительства.

Гройсман добавил, что соответствующее постановление правительство утвердит в ближайшее время.

Читайте: Снижение цены на газ в мае: Кабмин устранил проблемы

К слову, в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ после введения НКРЭКУ новых тарифов для Укртрансгаза.

Источник: Интерфакс-Украина

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