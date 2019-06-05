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Факты / Украина

КНИИСЭ расширяет возможности борьбы с подделкой денег и ценных бумаг – Рувин

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют банкноты, ценные бумаги и документы, удостоверяющие личность.

рувин

Специалисты КНИИСЭ исследуют банкноты, ценные бумаги и документы, удостоверяющие личность.

Соответствующие исследования стали актуальными, несмотря на распространенность преступлений, связанных с подделкой банкнот, бланков документов, документов, удостоверяющих личность и тому подобное. Об этом заявил директор КНИИСЭ Александр Рувин, сообщает Журналист.

Распространенность преступлений связана с доступностью и постоянным совершенствованием современной копировально-множительной техники.

– Эксперты Киевского научно-исследовательского института систематически получают на исследования купюры украинской и иностранной валюты. В рамках судебно-технической экспертизы документов (технико-криминалистическая экспертизы документов) эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют структуру бумаги, из которой изготовлены купюры, защитные элементы, их соответствие по содержанию и свойствам, дизайн купюр, а также наличие у них специальных инфракрасных и магнитных защитных меток, — подчеркнул директор Киевского КНИИСЭ Александр Рувин.

Кроме того, как отметила в эксклюзивном интервью Журналисту заведующая отделом технических исследований документов лаборатории криминалистических видов исследования КНИИСЭ Виктория Куликовская, изготовление бумаги для национальной денежной единицы, гривны, происходит на фабрике банкнотной бумаги, расположенной в городе Малин (Житомирская область).

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Высокий уровень технологических возможностей не уступает по своему потенциалу подобным производствам передовых производителей банкнотной бумаги.

Это позволяет Украине производить высококачественную банкнотную бумагу, который имеет самые современные защитные признаки с повышенной устойчивостью к износу.

Кроме того, наша же гривна печатается в Киеве на банкнотно-монетном дворе.

Как ранее сообщал Журналист, директор КНИИСЭ Александр Рувин заявил, что работа специалистов КНИИСЭ созвучна с партнерами международных экспертных учреждений.

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