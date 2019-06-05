Американские самолет и беспилотник провели разведку над над Черным морем и линией разграничения на Донбассе.

Противолодочный самолет и беспилотник совершили разведывательный полет над акваторией Черного моря.

Говорится, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon вылетел 4 июня с итальянской авиабазы Сигонелла в 16.45 по Киеву. Через воздушное пространство Болгарии он долетел до акватории Черного моря, где провел разведку.

В 20.25 Poseidon пролетел на расстоянии 33 км от береговой линии временно оккупированного Севастополя и в 21.45 направился обратно на авиабазу в Италию.

– В тот же день, 4 июня, по этой же базы вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который достиг черноморского побережья России. Он пролетел через Грецию и Украину, – сообщает мониторинговый ресурс.

Беспилотник также мониторил линию разграничения в Донбассе.

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Global Hawk также пролетал недалеко от побережья Севастополя, а в 15.25 начал разведку на Черном море.

Также Шестой флот ВМС США отмечает, что российский истребитель трижды перехватывал самолет США над Средиземным морем.

Напомним, разведка США заявляет, что Россия нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Источник: PlaneRadar