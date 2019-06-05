На этой неделе в Верховной Раде заявили о готовности принять чуть ли не все важные законы, которые за 5 лет не успели.

Правда, не понятно, откуда возьмутся голоса. В сессионном зале депутатов как кот наплакал.

Не было аншлага даже в четверг, когда нардепы рассматривали вопрос об отставке премьер-министра. Хотя как таковой интриги уже не было. Ведь еще перед голосованием и в БПП, и в Народном фронте заявили: Владимира Гройсмана не отпустят.

В свою очередь премьер-министр повторил: заявление об отставке написал сразу после инаугурационной речи президента, в которой он призвал чиновников уволиться.

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В большинстве заявили, что отставлять сейчас премьера нелогично, поскольку до формирования нового состава Кабмина, по Конституции, должно работать это правительство. В конце концов, Рада провалила отставку Гройсмана.

Конкурентами Самопомочі на западном поле станут партия Вакарчука, Свобода и Європейська солідарність. Несмотря на разговоры, что ЕС может возглавить первый вице-спикер Совета Ирина Геращенко, ее лидером на этой неделе на съезде избрали Петра Порошенко.

Немного приоткрыли карты и в партии Слуга народа

В частности, что в Раду от их политсилы будут баллотироваться участники Лиги смеха и студии 95 квартал. Среди которых актер Юрий Корявченков.

По схожим критериям начал отбор в своей партии Голос и Святослав Вакарчук. И на днях с ним уже вел переговоры о присоединении глава иностранного ведомства Павел Климкин.

В Батьківщині первым номером будет Юлия Тимошенко. Подобных экспериментов, когда список возглавила Надежда Савченко, в партии решили не проводить.

Из-за высокого спроса на новые лица немало политсил пытаются привлечь в свои ряды популярных артистов. Предложения об участии в выборах уже получили Виктор Павлик и вроде бы, любимец женщин Олег Винник. А популярная певица Оля Полякова вообще заявила о создании собственной политической силы.

Впрочем, несмотря на желание артистов идти в политику, эксперты им советуют хорошо подумать. Ведь многие их коллеги, которые там уже были, Руслана Лыжичко или Злата Огневич, разочаровались.

Да и состоятся ли выборы 21-го июля? В ЦИК продолжают настаивать, что могут не успеть напечатать бюллетени. К тому же, уже во вторник КС начнет рассмотрение указа о законности роспуска Рады. И определит – неотложное это дело или нет. Словом, интрига еще остается.

К слову, Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в парламент, а сам планирует остаться в кресле мэра Киева.