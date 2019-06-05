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Факты / Украина / Политика

Саакашвили заявил о готовности возглавить партию Кличко УДАР – СМИ

Саакашвили согласился на предложение мэра Киева Виталия Кличко присоединиться к партии УДАР.

Міхеіл Саакашвілі

4 июня Саакашвили встречался с Движением новых сил и общественными активистами, где заявил о планах присоединиться к команде Кличко.

Сам Саакашвили не может стать народным депутатом, поскольку согласно закону о выборах нардепов, для избрания ему нужно жить в Украине последние 5 лет, но несмотря на это он может стать лицом УДАРа и заменить Владимира Кличко, который не успевает завершить дела и перейти в политику до досрочных выборов.

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Саакашвили намерен предложить своих людей в список партии Кличко.

Напомним, Виталий Кличко предложил бывшему главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на внеочередных выборах в парламент.

Источник: УП. Off the record.

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