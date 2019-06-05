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Факты / Украина

Среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы нашли темнокожего

СМИ узнали, что одним из тех, кто принимал участие в ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС был темнокожий мужчина по имени Игорь Хиряк.

Ігор Хіряк

Стало известно, что в ликвидации аварии на ЧАЭС принимал участие темнокожий мужчина Игорь Хиряк, который родился в 1967 году и проживал в городе Череповец (Россия).

В 1985 году его призвали на военную службу, а во время Чернобыльской катастрофы он стал одним из ликвидаторов.

Задачей войсковой части Хиряка было сооружение понтонного моста через Припять, чтобы эвакуировать жителей.

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Военные устанавливали сооружения на расстоянии около четырех километров от ЧАЭС и имели при себе только противогазы.

За участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы Хиряку вручили благодарность.

Сейчас он живет в деревне, где часто рыбачит и охотится. Кроме того, он известен своим участием в реконструкции исторических событий.

К слову, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 1 июня посетил Чернобыль во время визита в Украину.

Источник: TheБабель

Фото: Игорь Хиряк

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