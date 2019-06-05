В администрации президента анонсировали служебное расследование по плагиату в выступлении Владимира Зеленского.

В выступлении президента Украины Владимира Зеленского на брифинге с главой ЕС Дональдом Туском нашли сходство с речью Петра Порошенко.

Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко уже инициировал служебное расследование.

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– Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко, – заявили в пресс-службе администрации президента.

Сходство первым заметил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Ранее Факты ICTV писали, что в Брюсселе прошла встреча Владимира Зеленского и Федерики Могерини.