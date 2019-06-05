Общественная организация Криворожский фонд будущего выступила инициатором конкурса бизнес-идей по развитию детей в возрасте от двух лет.

Лучшие проекты по созданию детских центров развития профинансирует группа Метинвест. Инвестиции составят 4 млн грн. Экспертную поддержку окажут специалисты международной площадки социальных инноваций SILab Ukraine.

В конкурсе могут участвовать криворожские предприниматели, представители общественных организаций и горожане с идеями по обучению и развитию детей.

На реализацию своих проектов авторы получат не менее 300 тыс. грн.

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Прием заявок продлится до 14 июня, после чего экспертный совет отберет лучшие работы. Финалисты пройдут обучение со специалистами SILab Ukraine и после публичной защиты своих проектов начнут реализовывать задуманное.

– Социальное предпринимательство сегодня успешно работает в Европе и составляет приблизительно 10% бизнеса, представленного в регионе. SILab Ukraine занимается развитием этого направления в Украине. Наша задача – научить будущих руководителей строить бизнес так, чтобы они с первого дня могли покрыть свои базовые расходы, а не работать в убыток. Поэтому этап обучения будет очень насыщенным и активным. Ожидается, что в итоге участники сформируют бизнес-модели своих центров, – рассказывает соучредитель международной школы социального предпринимательства SELab Анна Гулевская-Черныш.

Генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук говорит, что их заинтересовала представленная концепция программы.

– С созданием детских центров в городе появляются дополнительные сервисы, развивается инфраструктура, жизнь становится более комфортной. Наши инвестиции будут способствовать созданию новых рабочих мест, поддерживать малый и средний бизнес, – отмечает он.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на страницах Криворожского фонда будущего и Метинвест Кривой Рог в Facebook.

Источник: Метинвест