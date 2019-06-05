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Факты / Украина

В США интронизировали архиепископа УГКЦ Бориса Гудзяка

В США 4 июня интронизировали архиепископ УГКЦ и митрополита Филадельфийского Бориса Гудзяка.

В США интронизировали архиепископа УГКЦ Бориса Гудзяка

Новый митрополит Филадельфийский в конце церемонии интронизации обратился к нескольким тысячам верующих, которые 4 июня прибыли в кафедральный собор УГКЦ в Филадельфии не только из США, но и из Украины, Франции, Бельгии, Германии, Канады, чтобы поздравить архиепископа Бориса Гудзяка.

– Хочу засвидетельствовать благодарность за доверие Папе Франциску, Синоду епископов УГКЦ. Спасибо всем вам. За все, что сделал в своей жизни, обязан родителям. Спасибо всем владыкам, священникам и верным за то, что начинаем вместе. Спасибо, что Господь, Святой Дух и Церковь меня позвали к душпастырству, – с такими словами митрополит Борис обратился к присутствующим на церемонии интронизации.

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Присутствовавший на церемонии интронизации посол Украины в США Валерий Чалый назвал эту церемонию интронизации “величайшей из всех, на которых он побывал”:

– Мощная делегация политиков и общественных активистов знают вашу деятельность по всему миру. Хочу вас поблагодарить за общее дело сохранения украинского языка и культуры, Украины, которая в каждом сердце.

Напомним, в Киеве состоялось очередное заседание Священного синода Православной церкви Украины.

Источник: RISU

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