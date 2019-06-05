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Факты / Украина / Политика

В Верховную Раду может попасть пять партий – опрос

Социологическа группа Рейтинг опубликовала исследование, которое отражает электоральные настроения граждан.

Верховна Рада

Социологическая группа Рейтинг провела опрос в формате личного формализованного интервью, согласно которому в Верховную Раду попадают пять политических сил.

Опрос показал, что больше всего голосов среди тех, кто уже определился с симпатиями и примет участие в выборах, готовы отдать за партию Слуга народа.

Всего в парламент могут попасть пять партий:

  • Слуга народа (48,2%);
  • Оппозиционная платформа – За життя (10,7%);
  • Европейская солидарность (7,8%);
  • Батькивщина (6,9%);
  • Голос (5,6%).

Другие партии набирают менее 5% голосов от тех, кто примет участие в выборах и определился с фаворитами.

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Опросы группы Рейтинг проводился с 29 мая по 3 июня 2019 среди населения Украины от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.

Погрешность исследования составляет не более 2,2%.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить партию УДАР.

Источник: Рейтинг

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