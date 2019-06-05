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Факты / Украина

Ветеранам АТО с инвалидностью и семьям погибших выплатят помощь

Кабмин выделил почти 14 млн грн на выплаты семьям погибших или получивших инвалидность в зоне АТО военнослужащих.

Ветеранам АТО с инвалидностью и семьям погибших выплатят помощь

Членам семей погибших и получивших инвалидность в зоне АТО украинских военнослужащих выплатят единоразовую денежную помощь.

Для этих целей Кабинет Министров Украины выделил 13 млн 892,6 тыс. грн.

Семья погибшего бойца получит 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели.

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Семье бойца, получившего инвалидность, выплатят:

  • за I группу инвалидности-  400 прожиточных минимумов для трудоспособных;
  • за II группу – 300 прожиточных минимумов;
  • за III группу – 250 прожиточных минимумов.

В Украине прожиточный минимум составляет 1921 грн.

Напомним, с 1 января 2019 года повышены зарплаты военнослужащих ВСУ.

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