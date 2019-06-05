Запуск нового рынка электроэнергии нужно отложить до 1 июля 2020 года.

Запуск нового рынка электроэнергии в Украине, который согласно закону, должен заработать 1 июля, необходимо отложить на год. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

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– По моему мнению, нужно отложить на год. Разработать помесячный план, как к этому подготовиться, как подготовиться, чтобы увеличить конкуренцию, чтобы решить проблему паритетного субсидирования, проблему долгов, неплатежей, проблему нормативно-правовых актов. Для этого будет помесячный план выполнения, — сказал он.

Герус добавил, что все будет готово до 1 июля 2020 года.

Напомним, Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады проголосовал за перенос рынка электроэнергии на три месяца.