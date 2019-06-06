Подозреваемый в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владимир Васянович рассказал, что хотел проучить ее.

Владимир Васянович, которого обвиняют в участие в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, заявил, что они хотели лишь проучить женщину.

По его словам, на то, чтобы все обдумать у них было всего две недели.

Он добавил, что они “хотели проучить сепаратистку и коррупционерку” и все должно было быть совсем не так.

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Подозреваемые по делу об убийстве Гандзюк Никита Грабчук и Сергей Торбин отказались рассказывать о нападении.

Напомним, 6 июня суд вынес приговор обвиняемым в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.