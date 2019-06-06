В четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°.
Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.
На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°
В северных областях без осадков, температура ночью до +17°, днем до +29°.
В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +29°.
В Киеве температура воздуха днем +27°, вечером – до +24°.
К слову, Факты ICTV писали, какой будет погода в июне 2019 года.
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