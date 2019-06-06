В четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°.

Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.

На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°

В северных областях без осадков, температура ночью до +17°, днем до +29°.

В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +29°.

В Киеве температура воздуха днем +27°, вечером – до +24°.

К слову, Факты ICTV писали, какой будет погода в июне 2019 года.