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Факты / Украина

Погода в Украине на 6 июня (КАРТА)

В четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°. 

Погода

На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°.

Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.

На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°

В северных областях без осадков, температура ночью до +17°, днем до +29°.

В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +29°.

В Киеве температура воздуха днем +27°, вечером – до +24°.

К слову, Факты ICTV писали, какой будет погода в июне 2019 года.

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