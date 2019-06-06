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Факты / Украина / Политика

Позиция Украины не меняется: у Зеленского ответили на обвинения в плагиате

В команде президент Украины Владимира Зеленского отреагировали на обвинения в плагиате речи во время выступления в Брюсселе.

Позиция Украины не меняется: у Зеленского ответили на обвинения в плагиате

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что сходство выступления Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Евросовета Дональдом Туском с выступлением Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность говорит о неизменности позиции руководства страны.

– Президент Зеленский вычитывал все речи, и если он не соглашался с месседжами, то он их менял. Если он согласился с этим сообщением, которое вчера сказал, то это означает только позитив: при смене руководства не меняется позиция Украины. Мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсе и, конечно, мы признаем, что Россия является агрессором, – отметила Мендель.

Она добавила, что инцидент с идентичными тезисами произошел из-за не работающей системы государственных институций.

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что эти тезы готовились ко Дню Европы, а потом частично использовались для выступления Зеленского.

Он добавил, что не в курсе почему Порошенко во время съезда партии их использовал и предложил отнестись к этой ситуации с юмором.

– Я бы отнесся к этому с юмором и иронией. Важно, что эти тезисы – правильные, написаны они в МИД, мы даже знаем автора, который их писал. Но эмоции вокруг политические, – заявил Климкин.

Ранее Факты ICTV писали, что в Администрации президента анонсировали служебное расследование по плагиату в выступлении Владимира Зеленского.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Администрация Президента

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