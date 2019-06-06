Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донбасса возможна – если они зарегистрированы и платят налоги в Украине.

– Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года, – отметил Юрий Луценко.

По его словам, иначе такая торговля подпадает под статью о финансировании терроризма.

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Напомним, на следующем заседании Трехсторонней контактной группы по Украине обсудят снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Юрій Луценко