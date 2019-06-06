В выходные, 8 и 9 июня, жара в Украине будет сопровождаться обильными дождями.

В субботу, 8 июня, почти на всей территории Украины грозовые дожди.

Лишь на юге и в Луганской области сухо и солнечно.

Именно на крайнем востоке страны будет жарче всего – до +31, на градус ниже на севере, в центре и на юге.

В западных областях в среднем +27.

В Киеве дождь, гроза, ночью 15-17, а днем 28-30 выше нуля.

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В воскресенье, 9 июня, сухо лишь на востоке, на остальной территории – обильные дожди и грозы.

В восточных и некоторых областях на юге и в центре до +32, на севере +30, в западных регионах – от +23 до +27.

В столице осадки, ночью 17-19, днем до +30.

Факты ICTV писали, какой будет погода в июне 2019 года.